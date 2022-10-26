Фил Кессел превзошёл легендарный рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». На данный момент голов в игре забито не было.
Американский нападающий «Вегаса» Фил Кессел проводит исторический матч в карьере. 35-летний американец в эти минуты принимает участие в 990-м матче кряду, что является повторением легендарного рекорда лиги по продолжительности «железной» серии.
Как отмечает пресс-служба «Вегаса» в «Твиттере», по продолжительности этой «железной» серии Кессел вышел на первое место в истории лиги, превзойдя результат Кейта Яндла (989), который в прошлом сезоне добрался до этой отметки, а в межсезонье завершил карьеру. Произошло это после того, как в конце сезона тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» снял Яндла с одной из игр и его серия прервалась.
Примечательно, что в марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел отыграл всего одну смену, после чего покинул арену и уехал в Аризону на роды супруги. Многоопытный форвард появился на льду всего на 30 секунд в начале встречи ради того, чтобы продлить свою «железную» серию и не потерять возможность стать первым игроком в истории лиги, сыгравшим бы 1000 матчей кряду.
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