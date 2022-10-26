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Ярчайшие эмоции Александра Георгиева после победы над «Рейнджерс». Видео

Ярчайшие эмоции Александра Георгиева после победы над «Рейнджерс». Видео
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Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев эмоционально отпраздновал победу в очередном матче Национальной хоккейной лиги, в котором его команда играла на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс». Поединок завершился победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

ВИДЕО

В основное время матча за «Эвеланш» шайбу забросили Логан О'Коннор и российский форвард Валерий Ничушкин, который отметился голом во второй встрече кряду. За «Нью-Йорк» забили Барклай Гудроу и Адам Фокс. В серии буллитов точнее и удачиливее оказались хоккеисты «Колорадо» — 2:1. Отметим, что Панарин – единственный игрок хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.

Российский вратарь Александр Георгиев, который эмоционально отпраздновал победу своей команды, совершил 44 сейва, его соперник Игорь Шестёркин сделал на два сейва меньше. Виталий Кравцов и Михаил Мальцев не сумели набрать очков.

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