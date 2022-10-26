Гол Малкина не помог «Питтсбургу» взять очки в игре с «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Сддлдоум» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Команда хозяев льда победила со счётом 4:1.



Российский нападающий гостей Евгений Малкин открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда уже четыре заброшенные шайбы в первых семи матчах сезона. Также у него две три передачи. Голевыми пасами отметились Джефф Картер и Самуэль Пулен.



За хозяев сначала на 15-й минуте счёт открыл Назем Кадри после пасов Эндрю Манджапане и Диллона Дюбе. Через четыре минуты он уже оформил дубль. На 24-й минуте забил и Джонатан Юбердо. Ему ассистировали Расмус Андерссон и Кадри. На 32-й минуте итоговый счёт на табло установил Майкл Стоун. Пасы ему отдали Милан Лучич и Бретт Ритчи.

Российский защитник Никита Задоров заработал коэффициент полезности «+2».