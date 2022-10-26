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Гол Малкина не помог «Питтсбургу» взять очки в игре с «Калгари»

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» взять очки в игре с «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Сддлдоум» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Команда хозяев льда победила со счётом 4:1.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда уже четыре заброшенные шайбы в первых семи матчах сезона. Также у него две три передачи. Голевыми пасами отметились Джефф Картер и Самуэль Пулен.

За хозяев сначала на 15-й минуте счёт открыл Назем Кадри после пасов Эндрю Манджапане и Диллона Дюбе. Через четыре минуты он уже оформил дубль. На 24-й минуте забил и Джонатан Юбердо. Ему ассистировали Расмус Андерссон и Кадри. На 32-й минуте итоговый счёт на табло установил Майкл Стоун. Пасы ему отдали Милан Лучич и Бретт Ритчи.

Российский защитник Никита Задоров заработал коэффициент полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Кадри (Манджапане, Дюбе) – 14:11 (5x5)   2:0 Кадри – 17:42 (5x5)   3:0 Юбердо (Андерссон, Кадри) – 23:00 (5x4)   3:1 Малкин (Картер, Пулен) – 24:32 (5x4)   4:1 Стоун (Лучич, Ритчи) – 31:20 (5x5)
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