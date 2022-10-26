Фил Кессел забил гол в матче, в котором превзошёл рекорд «железной» серии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости счёт в матче в пользу гостей – 1:0.



Американский нападающий «Вегаса» Фил Кессел проводит исторический матч в карьере. 35-летний американец в эти минуты принимает участие в 990-м матче кряду, что является повторением легендарного рекорда лиги по продолжительности «железной» серии.



Именно он и открыл счёт голам в этой игре. Кессел смог не только побить важный рекорд, но и помочь голом своей команде. Это его первая заброшенная шайба в сезоне. Этот гол стал для него 400-м в карьере в НХЛ.



Как отмечает пресс-служба «Вегаса» в «Твиттере», по продолжительности этой «железной» серии Кессел вышел на первое место в истории лиги, превзойдя результат Кейта Яндла (989), который в прошлом сезоне добрался до этой отметки, а в межсезонье завершил карьеру. Произошло это после того, как в конце сезона тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» снял Яндла с одной из игр и его серия прервалась.

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