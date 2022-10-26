Видео церемонии приветствия Кессела во время матча «Вегас» – «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости счёт в матче ничейный – 1:1.



Американский нападающий «Вегаса» Фил Кессел проводит исторический матч в карьере. 35-летний американец в эти минуты принимает участие в 990-м матче кряду, что является повторением легендарного рекорда лиги по продолжительности «железной» серии.



Перед матчем игроки обет команд устроили форварду церемонию приветствия.



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Именно он и открыл счёт голам в этой игре. Кессел смог не только побить важный рекорд, но и помочь голом своей команде. Это его первая заброшенная шайба в сезоне. Этот гол стал для него 400-м в карьере в НХЛ. За хозяев же забил Нико Штурм.

Новость по теме Фил Кессел превзошёл легендарный рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии