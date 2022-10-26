Георгиев и Шестёркин на двоих сделали 86 сейвов в матче «Рейнджерс» — «Колорадо»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
Российские вратари команд Игорь Шестёркин и Александр Георгиев на двоих сделали 86 сейвов. На счету стража «Рейндежерс» 42 спасения и две пропущенные шайбы. Голкипер «лавин» записал на свой счёт 44 отражённых броска из 46.
Шестёркин в текущем чемпионате провёл пять матчей, в которых пропустил 13 голов и имеет процент отражённых бросков 91,6%, одержал три победы. Георгиев тоже провёл пять матчей, в которых также пропустил 13 шайб и имеет процент отражённых бросков 92,1%, одержал четыре победы.
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