Капризов в одной смене выдал серию ярких финтов в матче с «Монреалем». Видео

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В середине второго периода российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился серией финтов в зоне «Монреаля». Россиянин удерживал шайбу в противостоянии с тремя оппонентами, и в конце концов вынудил соперника нарушить на себе правила. Две минуты за задержку на Капризове получил нападающий «Канадиенс» Рем Питлик.

ВИДЕО.

В прошедшем матче 25-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 26 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0». «Миннесота» одержала вторую победу в шести стартовых матчах чемпионата НХЛ.