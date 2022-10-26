«Эта победа была особенной». Вратарь «Колорадо» Георгиев о победе в матче с бывшим клубом

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев рассказал, что значит для него победа в матче с бывшим клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский вратарь отразил 44 из 46 бросков, помог «лавинам» одержать победу по буллитам 3:2 и был признан первой звездой матча.

«Эта победа определённо была особенной. Нет ничего лучше, чем такая победа в равном матче, и эта публика на стадионе… просто потрясающе. Этот стадион («Мэдисон Сквер Гарден». — Прим. «Чемпионата») принёс много хороших воспоминаний. Но я должен был просто сосредоточиться на своей игре.



Множество замечательных воспоминаний о Нью-Йорке. Много замечательных игроков и персонала. Я старался думать о положительных моментах, и их было много. Я бы сказал, это была довольно запоминающаяся победа. Я постараюсь насладиться сегодняшним вечером, но потом мне нужно перезарядиться, ведь впереди много других действительно важных игр», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Георгиев провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы и пропустил 13 шайб. Процент отражённых бросков составил 92,1.

Ранее 26-летнего голкипера обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш». С Георгиевым заключили трёхлетнее соглашение на общую сумму в $ 10,2 млн. За первый год вратарь получит $ 3,6 млн, за второй – $ 3,7 млн, а за третий — $ 2,9 млн. По предыдущему соглашению его заработная плата составляла $ 2,4 млн в год. Сам Георгиев говорил, что в Нью-Йорке ему было тяжело, так как ему не давали играть серии матчей.