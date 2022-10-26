«Он как будто с другой планеты». Макар — об игре Георгиева в матче с «Рейнджерс»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар похвалил голкипера «лавин» Александра Георгиева за игру в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский вратарь отразил 44 из 46 бросков, помог «лавинам» одержать победу по буллитам 3:2 и был признан первой звездой матча.
«Кажется, я знал, что сегодня вечером у Джорджи (Георгиева. — Прим. «Чемпионата») будет важная игра. Он играл против бывшей команды, которая обменяла его в «Колорадо». Я не знаю, есть ли у него какие-то обиды и тому подобное. Мы знаем его как отличного вратаря, но сегодня вечером он был как будто с совершенно другой планеты. Что бы он ни сделал, чтобы выдать такую игру сегодня вечером, надеюсь, он сможет продолжать и дальше делать это для нас», — цитирует Макара официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Георгиев провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы и пропустил 13 шайб. Процент отражённых бросков составил 92,1. В прошедшее межсезонье 26-летнего голкипера обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш».
- 26 октября 2022
-
11:56
-
11:45
-
11:21
-
11:15
-
11:11
-
11:02
-
10:42
-
10:25
-
10:05
-
09:46
-
09:35
-
09:23
-
09:05
-
08:56
-
08:38
-
08:24
-
07:39
-
07:23
-
07:10
-
06:43
-
06:37
-
06:29
-
06:10
-
06:09
-
05:58
-
05:19
-
04:57
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:10
-
03:41
-
02:35
- 25 октября 2022
-
23:55
-
23:18