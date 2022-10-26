«Он как будто с другой планеты». Макар — об игре Георгиева в матче с «Рейнджерс»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар похвалил голкипера «лавин» Александра Георгиева за игру в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский вратарь отразил 44 из 46 бросков, помог «лавинам» одержать победу по буллитам 3:2 и был признан первой звездой матча.

«Кажется, я знал, что сегодня вечером у Джорджи (Георгиева. — Прим. «Чемпионата») будет важная игра. Он играл против бывшей команды, которая обменяла его в «Колорадо». Я не знаю, есть ли у него какие-то обиды и тому подобное. Мы знаем его как отличного вратаря, но сегодня вечером он был как будто с совершенно другой планеты. Что бы он ни сделал, чтобы выдать такую игру сегодня вечером, надеюсь, он сможет продолжать и дальше делать это для нас», — цитирует Макара официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Георгиев провёл пять матчей, в которых одержал четыре победы и пропустил 13 шайб. Процент отражённых бросков составил 92,1. В прошедшее межсезонье 26-летнего голкипера обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Колорадо Эвеланш».