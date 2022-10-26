Россия продолжит оплачивать взносы в ИИХФ, несмотря на санкции к сборным по хоккею

Пресс-служба Международной федерации хоккея сообщила, что Россия должна выплачивать в ИИХФ ежегодные членские взносы, несмотря на отстранение национальных сборных от международных соревнований.



«Федерация хоккея России не была лишена членства в ИИХФ, но её командам на сегодня не разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации. Хотя ИИХФ не комментирует отдельные банковские операции, мы можем сообщить, что каждая национальная ассоциация, входящая в ИИХФ, должна платить взнос в размере 1 тыс. швейцарских франков в год в соответствии с уставом Международной федерации хоккея и иметь хорошую репутацию для осуществления членских прав», — передаёт комментарий пресс-службы федерации ТАСС.



Сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии, а также пропустит грядущие молодёжный и взрослый чемпионаты мира 2023 года.



Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщал, что перенести взрослый и молодёжный чемпионаты мира 2023 года из России было правильным решением.

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