«Он играет в современный, контактный хоккей уровня НХЛ». Плющев — о форварде СКА Яшкине

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высоко оценил мастерство нападающего СКА Дмитрия Яшкина.
«По меркам НХЛ это средний форвард, по меркам КХЛ — звезда, которая умеет вести борьбу на пятачке у борта, входит в контакт, продавливает и забивает. Таких людей нужно ценить и оберегать, они выводят наш хоккей, в котором много и жестких проявлений, и откровенной грязи, на уровень профессионального, качественного спорта.
Там, где Яшкин, — там жёсткая силовая борьба, но никак не грязь, там современный, контактный хоккей уровня НХЛ. Если наше судейство и наш СДК не поймут этого, то отстанем от лучших лиг», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.
25 октября ХК «Локомотив» направил в КХЛ апелляцию на ряд судейских решений в матче со СКА 24 октября 2022 года. Претензии клуба признаны состоятельными. В ответ на это питерский клуб обратился в СДК КХЛ с просьбой оценить высказывания Никитина о судействе. На послематчевой пресс-конференции наставник ярославского клуба Игорь Никитин заявил, что форварда питерских армейцев Дмитрия Яшкина «не должно было быть на площадке» при победном голе.
В текущем сезоне КХЛ чешский форвард провёл 22 матча, в которых отметился 17 (10+7) набранными очками и 20 штрафными минутами.
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