Три хоккеистки школьной лиги США довели до самоубийства свою одноклубницу, игравшую на позиции вратаря в школьной команде. Всех троих отстранили от игр.
16-летнюю девушку в соцсетях регулярно оскорбляли партнёрши по команде, в том числе её близкая подруга. Причиной травли юной спортсменки стало её общение с бывшим парнем одной из своих партнёрш по команде.
«Её атаковали в соцсетях и обзывали кучей имён. Одна подруга сказала, что её миссия состоит в том, чтобы «оставить девочку без единого друга». Никто не идеален, но как можно сделать это с кем-либо? Никто этого не заслуживает», — цитирует мать жертвы Fox News.
Сообщается, что школьная лига и Федерация любительского хоккея штата Флорида инициировали расследование произошедшего. Федерация хоккея США созвала независимый совет для проведения собственной проверки.
- 26 октября 2022
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