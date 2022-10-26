Двукратный обладатель Кубка Гагарина прокомментировал неудачи «Ак Барса» в сезоне КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал плохие результаты «Ак Барса» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Это не тот результат, которого ждут болельщики, руководители команды. Перед тренерским штабом стоит непростая задача, чтобы найти победную игру и, самое главное, разобраться внутри коллектива, потому что сейчас уже идут слухи, что есть проблемы во взаимоотношениях между самими игроками. Первоочередная задача главного тренера — сплотить коллектив, чтобы ребята понимали поставленную задачу. Если тренерский штаб с этим справится, я думаю, и качество игры сразу поднимется.



Что происходит с Радуловым? Если игрок такого уровня даёт такую затяжную серию без результата, то надо посмотреть, в чём причина такой статистики. Скажу также, что и у Шипачёва несвойственная ему статистика. Эти ребята играют пока ещё ниже своих возможностей. Надо разбираться, в чём причина. Уровень мастерства Александра Радулова позволяет играть намного результативнее. Надо смотреть состояние Александра, взаимодействие с партнёрами. Что-то идёт не так в любом случае, Александр нас приучил, что может играть гораздо результативнее», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

После 21 матча «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. Радулов в текущем сезоне за 21 игру набрал 15 (8+7) очков и является лучшим бомбардиром казанского клуба. У Шипачёва восемь (4+4) очков в 21 матче.