Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всегда предпочитаю выходить на лёд, а не сидеть без дела». Кессел об историческом рекорде

«Всегда предпочитаю выходить на лёд, а не сидеть без дела». Кессел об историческом рекорде
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел высказался о своём рекорде по числу матчей подряд без пропусков (990). Форвард установил рекорд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:2), в котором нападающий открыл счёт, забив свою первую шайбу в сезоне. Этот гол стал для него 400-м в карьере в НХЛ.

«Я очень счастлив. Это был невероятный вечер. Рад, что мы победили. Я всегда предпочитал выходить на лёд, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что», – цитирует Кессела официальный сайт НХЛ.

35-летний американский нападающий превзошёл результат Кейта Яндла (989), который в прошлом сезоне добрался до этой отметки, а в межсезонье завершил карьеру.

За карьеру в НХЛ Кессел провёл 1212 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 959 (400+559) очков. В плей-офф на счету форварда 96 матчей и 81 (34+47) очко. Кессел является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».

«Сегодня история творится на наших глазах!» Американец установил немыслимый рекорд НХЛ «Сегодня история творится на наших глазах!» Американец установил немыслимый рекорд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022