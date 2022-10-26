«Всегда предпочитаю выходить на лёд, а не сидеть без дела». Кессел об историческом рекорде

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел высказался о своём рекорде по числу матчей подряд без пропусков (990). Форвард установил рекорд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:2), в котором нападающий открыл счёт, забив свою первую шайбу в сезоне. Этот гол стал для него 400-м в карьере в НХЛ.



«Я очень счастлив. Это был невероятный вечер. Рад, что мы победили. Я всегда предпочитал выходить на лёд, а не сидеть без дела. Стараюсь играть, несмотря ни на что», – цитирует Кессела официальный сайт НХЛ.

35-летний американский нападающий превзошёл результат Кейта Яндла (989), который в прошлом сезоне добрался до этой отметки, а в межсезонье завершил карьеру.

За карьеру в НХЛ Кессел провёл 1212 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 959 (400+559) очков. В плей-офф на счету форварда 96 матчей и 81 (34+47) очко. Кессел является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».