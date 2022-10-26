Шипачёв — о погоне за рекордом Мозякина: мне ещё долго до Серёги. Он оказался на Эвересте

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв поделился мыслями о бывшем форварде «Металлурга» и «Атланта» Сергее Мозякине. Хоккеист казанского клуба также ответил на вопрос, есть ли у него цель побить рекорд экс-«сталевара» по числу набранных очков в КХЛ. У Мозякина на счету 928 (419+509) результативных баллов в 842 матчах в лиге. 35-летний Шипачёв сыграл 849 встреч и набрал 825 (266+559) очков.

«Мне ещё долго до Серёги. Он набирал столько очков, что оказался на Эвересте. Я не могу сказать, что для меня это главная мотивация. Кто бы что ни говорил, всё равно каждый следит за своими личными достижениями. Но в первую очередь хочется с командой выиграть титул. Вот как у меня в «Динамо» было: можно набрать кучу очков, стать лучшим бомбардиром КХЛ. Но команда вылетает во втором раунде плей-офф, и все говорят, что я — плохой игрок. А когда команда побеждает, то все говорят, что игрок хороший. Чувствуете разницу?



Не считают ли мои дети, сколько папе осталось до Мозякина? Им это пока неинтересно. Они очень радуются, когда отец забивает голы и отдаёт передачи. Но главное счастье, когда побеждает папина команда, когда папа катается по льду с Кубком Гагарина и когда папу никто не ругает», — приводит слова Шипачёва официальный сайт КХЛ.