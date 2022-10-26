Кубок мира — 2024 по хоккею могут перенести из-за нежелания стран играть со сборной России

Появилась новая информация относительно возможности сборной России принять участие в Кубке мира по хоккею в 2024 году. Стороны, заинтересованные в проведении турнира, ещё не приняли окончательного решения о приглашении российской команды. Кроме того, Кубок мира может получить новые даты. Изначально проведение турнира было запланировано на февраль 2024 года.

«Суть в том, что всё ещё есть вопросы с ИИХФ, которые не были решены, и, конечно же, это очевидно. Разговоры Билла Дэйли и Гэри Беттмэна на прошлой неделе связаны с одним вопросом: что делать с Россией? Другие страны не хотят, чтобы Россия участвовала в этом турнире из-за спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Это действительно сложный вопрос для НХЛ Ассоциации игроков лиги, поэтому мы посмотрим, к чему это приведёт.



Но идея отсрочки Кубка мира по хоккею для меня сейчас более актуальна, чем, возможно, месяц назад», — приводит слова инсайдера Пьера Лебрюна TSN.

Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.