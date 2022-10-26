Гашек объяснил, почему назвал Александра Овечкина трусом

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек объяснил, почему назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина трусом. Бывший голкипер таким образом отреагировал на нежелание капитана «столичных» высказываться о политике. Гашек остался недоволен сдержанным комментарием Овечкина по поводу начала спецоперации на Украине.

«Я назвал его трусом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал. Он сказал, что политика не связана со спортом и он ничего не знает о спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Конечно, он многое может сделать», — приводит слова Гашека The Athletic.

Ранее появилась информация, согласно которой в НХЛ убеждены, что Овечкин имеет иное отношение к спецоперации.

Новость по теме В НХЛ уверены, что Овечкин не поддерживает спецоперацию