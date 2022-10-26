«Металлург» всухую обыграл «Автомобилист», одержав третью победу подряд

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).
На четвёртой минуте Филипп Майе вывел магнитогорцев вперёд. На 27-й минуте Николай Голдобин удвоил преимущество «Металлурга». Через две с половиной минуты Никита Коростелёв в третий раз поразил ворота Игоря Бобкова, после чего россиянин был заменён на Юхана Маттссона. Очки за результативные передачи получили Артём Земчёнок и Филипп Майе. Вратарь хозяев Эдди Паскуале оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 28 октября в Магнитогорске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» 30 октября примет «Адмирал».
- 26 октября 2022
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