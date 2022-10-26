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«Авангард» саркастически отреагировал на девятое поражение «Ак Барса» в последних 10 играх

«Авангард» саркастически отреагировал на девятое поражение «Ак Барса» в последних 10 играх
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«Авангард» в официальном телеграм-канале саркастически отреагировал на девятое поражение «Ак Барса» в 10 последних матчах, которое казанцы потерпели в «зелёном дерби» с «Салаватом Юлаевым» в Уфе.

Омичи выложили отрывок из советского мультфильма 1967 года «Как стать большим», в котором на месте котёнка — значок «Ак Барса». Кроме того, на часть фраз наложен звук, из-за которого создаётся иное понимание фраз, сказанных котёнком.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). После этого поражения «Ак Барс» с 22 очками в 22 матчах опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе девять побед при 13 поражениях.

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