Кто виноват в провальных результатах «Ак Барса»?

«Ак Барс» потерпел девятое поражение в последних 10 встречах Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, проиграв в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым». Казанцы во второй раз подряд уступили в «зелёном дерби»: ранее уфимцы переиграли своих соперников в Казани со счётом 3:2.

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Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). После этого поражения «Ак Барс» с 22 очками в 22 матчах опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе девять побед при 13 поражениях.