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«Конечно, она такая...» Знарок — об атмосфере в раздевалке «Ак Барса» на фоне поражений

«Конечно, она такая...» Знарок — об атмосфере в раздевалке «Ак Барса» на фоне поражений
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

«Трудно выиграть матч с одним голом. Ненужные удаления нас немножко подвели. Первый период с 0:2 сложно вытаскивать. Причина удалений? Думаю, это переизбыток эмоций. Мы пытаемся выйти из кризиса, вроде по движению лучше стало. Атмосфера в раздевалке? Конечно, она такая… Но я думаю, что никто не падает духом. Слухи о расколе в раздевалке? Сейчас, когда команда проигрывает, очень много беспочвенных слухов», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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