«Конечно, она такая...» Знарок — об атмосфере в раздевалке «Ак Барса» на фоне поражений

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).
«Трудно выиграть матч с одним голом. Ненужные удаления нас немножко подвели. Первый период с 0:2 сложно вытаскивать. Причина удалений? Думаю, это переизбыток эмоций. Мы пытаемся выйти из кризиса, вроде по движению лучше стало. Атмосфера в раздевалке? Конечно, она такая… Но я думаю, что никто не падает духом. Слухи о расколе в раздевалке? Сейчас, когда команда проигрывает, очень много беспочвенных слухов», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
- 26 октября 2022
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:40
-
19:31
-
19:23
-
19:16
-
19:05
-
19:01
-
18:52
-
18:14
-
17:49
-
17:31
-
17:06
-
16:56
-
16:22
-
15:42
-
15:29
-
15:12
-
14:43
-
14:40
-
14:20
-
14:08
-
13:52
-
13:22
-
12:54
-
12:45
-
12:32
-
11:56
-
11:45
-
11:21
-
11:15
-
11:11
-
11:02
-
10:42