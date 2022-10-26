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Знарок: мыслей об отставке вроде нет. До вопроса не думал об усилении штаба «Ак Барса»

Знарок: мыслей об отставке вроде нет. До вопроса не думал об усилении штаба «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Салаватом Юлаевым» (1:4) ответил на вопрос, ожидает ли он отставки.

«Мыслей об отставке вроде нет. До вашего вопроса не было мыслей об усилении тренерского штаба. Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами. Не хватило реализации сегодня.

Мне трудно ответить, почему наши мастера не могут забросить шайбу. Естественно, от наших лидеров мы ждём большего, они должны решать игры. К вратарю, возможно, есть вопросы по первому голу», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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