Знарок: мыслей об отставке вроде нет. До вопроса не думал об усилении штаба «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Салаватом Юлаевым» (1:4) ответил на вопрос, ожидает ли он отставки.
«Мыслей об отставке вроде нет. До вашего вопроса не было мыслей об усилении тренерского штаба. Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами. Не хватило реализации сегодня.
Мне трудно ответить, почему наши мастера не могут забросить шайбу. Естественно, от наших лидеров мы ждём большего, они должны решать игры. К вратарю, возможно, есть вопросы по первому голу», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
- 26 октября 2022
-
21:12
-
21:05
-
20:53
-
20:30
-
20:17
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:40
-
19:31
-
19:23
-
19:16
-
19:05
-
19:01
-
18:52
-
18:14
-
17:49
-
17:31
-
17:06
-
16:56
-
16:22
-
15:42
-
15:29
-
15:12
-
14:43
-
14:40
-
14:20
-
14:08
-
13:52
-
13:22
-
12:54
-
12:45
-
12:32
-
11:56
-
11:45