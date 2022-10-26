Гашек рассказал, почему он выступает резко против игры россиян в НХЛ

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек объяснил, почему считает неприемлемым выступление российских хоккеистов в НХЛ. По его мнению, игра россиян в североамериканской лиге является «миллиардной рекламой РФ и её действий».
Гашек считает, что все спортсмены, которые выступают в профессиональном спорте, приносят России многие сотни миллиардов долларов. Эти деньги, как утверждает чех, используются в том числе и для спецоперации на Украине. Кроме того, он добавил, что не винит россиян и не считает их возможное отстранение наказанием.
«Почему я говорю о подходе НХЛ? НХЛ была и остаётся очень важной частью моей жизни. Она дала мне так много, и я так забочусь о ней. Вот почему я хочу, чтобы НХЛ принимала правильные решения, которые принесут пользу как ей, так и всем людям на нашей планете», — приводит слова Гашека The Athletic.
- 26 октября 2022
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