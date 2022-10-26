Наставник «Салавата» назвал ключевую деталь в уверенной победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил причины уверенной победы команды в «зелёном дерби» с «Ак Барсом».



«Очень хороший матч с нашей стороны, огромное спасибо болельщикам, они придали эмоций ребятам, заставили играть смелее. Хорошо, что забили два в большинстве, хорошо, что выстояли в меньшинстве. В принципе, ребята молодцы сегодня, здорово сыграли.



В каждой встрече с «Ак Барсом» исход решали нюансы и мелочи, всё было на очень высоком уровне. Заряженность на борьбу присутствует в каждом матче с Казанью. Ребята сегодня здорово контролировали шайбу, не отдавали её просто так сопернику, и это стало ключевым.



Потери? Это всё эмоции, всё психология. Все понимали значимость дерби, плюс болельщики так яростно поддерживали. Спишем всё на нервозность. «Ак Барс» всегда мотивирован и зол, это очень хорошая команда. У них было много качественных моментов. Ежов провёл отличный матч, плюс полевые игроки со стопроцентной самоотдачей работали в обороне», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.