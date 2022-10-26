Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о ситуации с травмированными игроками клуба

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Металлургом». Екатеринбургская команда подошла ко встрече, занимая второе место в Восточной конференции. «Автомобилист», набрав 31 очко, отставал от магнитогорцев, лидирующих на Востоке, на два балла. Теперь разрыв увеличился до четырёх.

«Четыре очка сегодня было на кону. «Металлург» нам показал, как использовать своё мастерство. Воспользовался нашими ошибками. Мы свои шансы не использовали. Пропустили лёгкие для вратаря голы, это мастерство броска. Хотя не скажу, что движение сегодня было плохим. Но свои моменты не реализовали. Доля физики в этом? У нас был пятый матч подряд. Где-то быстроты исполнения не было, быстрого броска. Но у всех примерно одинаковый календарь, надо выходить и делать. Паскуале сегодня сыграл уверенно, отскоков от него почти не было. У нас один защитник мог сегодня хет-трик сделать, столько у него моментов было! Наши травмированные? Никто из пятерых ещё не катался», — сказал Заварухин на пресс-конференции.