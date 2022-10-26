Шипачёв эмоционально высказался о кошмарной серии «Ак Барса», обратившись к болельщикам

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв эмоционально высказался после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Казанцы потерпели поражение, пропустив четыре шайбы и сумев ответить только одним голом. Для «Ак Барса» эта неудача стала третьей подряд и девятой в последних 10 встречах. Казанцы опустились на седьмое место на Востоке.

«Что нужно знать сейчас болельщикам? Я приношу извинения болельщикам за сегодняшний матч, так играть нельзя. Самый принципиальный матч для «Ак Барса» — и так обосраться. Только извинения, мы постараемся исправить ситуацию, и я уверен, что мы её исправим. Понятно, что болельщики и так нас уже давно терпят, но хотелось бы попросить ещё чуть-чуть терпения, тут больше нечего сказать. Мы будем работать и пытаться всё изменить, и очень будем ждать вас на трибунах, нам нужна ваша поддержка», — приводит слова Шипачёва официальный сайт казанцев.