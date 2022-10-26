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СКА в матче с «Нефтехимиком» одержал пятую победу подряд

СКА в матче с «Нефтехимиком» одержал пятую победу подряд
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Галимов (Никишин) – 22:59 (5x5)   2:0 Волков (Зыков) – 30:30 (5x5)   2:1 Белозёров (Шинкарук, Попов) – 54:17 (5x4)   3:1 Фальковский (Никишин, Воробьёв) – 56:30 (5x4)

Первый период прошёл без голов. На третьей минуте второго игрового отрезка Эмиль Галимов с передачи Александра Никишина вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 31-й минуте Александр Волков удвоил преимущество хозяев площадки, забросив шайбу после паса Валентина Зыкова. На 55-й минуте Андрей Белозёров, реализовав большинство, отыграл один гол. На 57-й минуте Степан Фальковский в третий раз поразил ворота гостей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». СКА в Москве встретится с местным «Динамо». Оба матча состоятся 28 октября.

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