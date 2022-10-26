СКА в матче с «Нефтехимиком» одержал пятую победу подряд

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
Первый период прошёл без голов. На третьей минуте второго игрового отрезка Эмиль Галимов с передачи Александра Никишина вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 31-й минуте Александр Волков удвоил преимущество хозяев площадки, забросив шайбу после паса Валентина Зыкова. На 55-й минуте Андрей Белозёров, реализовав большинство, отыграл один гол. На 57-й минуте Степан Фальковский в третий раз поразил ворота гостей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в Мытищах сыграет с «Куньлунем». СКА в Москве встретится с местным «Динамо». Оба матча состоятся 28 октября.
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