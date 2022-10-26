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«Трактор» нанёс «Сочи» восьмое поражение подряд

«Трактор» нанёс «Сочи» восьмое поражение подряд
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:3, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Завгородний (Точицкий) – 03:13 (5x5)   1:1 Шабанов (Ткачёв) – 09:20 (5x5)   1:2 Бывальцев (Телегин, Ткачёв) – 10:06 (5x4)   2:2 Феоктистов (Попугаев, Пивцакин) – 16:37 (5x5)   3:2 Галенюк (Ярулин) – 19:59 (5x5)   3:3 Пулккинен (Телегин, Бывальцев) – 22:55 (5x4)   3:4 Шумаков (Манухов, Пулккинен) – 50:39 (5x5)

На четвёртой минуте Дмитрий Завгородний с передачи Никиты Точицкого вывел сочинцев вперёд. На 10-й минуте Максим Шабанов после паса Владимира Ткачёва сравнял счёт. Через 46 секунд Алексей Бывальцев во второй раз поразил ворота хозяев. На 17-й минуте Никита Феоктистов восстановил равенство, а за секунду до конца первого периода Данила Галенюк с передачи Тиграна Ярулина и вовсе вывел «Сочи» вперёд. На старте второго игрового отрезка Теэму Пулккинен сделал счёт 3:3. На 41-й минуте Сергей Шумаков вывел челябинцев вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 28 октября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Сочи» 30 октября примет ЦСКА.

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