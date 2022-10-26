И. Воробьёв высказался о победе «Металлурга» в матче лидеров Востока с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу команды во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Автомобилистом». Магнитогорская команда подошла к матчу, лидируя в Восточной конференции. «Металлург», набрав 33 очка, опережал екатеринбургский клуб, шедший на втором месте, на два очка. На данный момент отрыв составляет четыре очка.

«Встреча сегодня была за четыре очка. Думаю, после Казани особой свежестью не отличались. Хорошо реализовали моменты, в обороне у нас были хорошие клюшки, Эдди сыграл здорово. Сегодня здорово сыграли в отборах? Мы всё время уделяем этому внимание. Сегодня были лучше клюшки: мы показывали видео после Казани, говорили, именно как лучше сыграть в отборе. Выход из зоны хорошо получался? Каждую раскатку работаем над этим, сейчас особо не тренируемся — встречи через день», — сказал Воробьёв на пресс-конференции.



Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

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