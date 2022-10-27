«Спасибо партнёрам, что блокировали броски». Сорокин — о «сухом» матче с «Рейнджерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал свой первый «сухой» матч в сезоне с «Рейнджерс» (3:0). Голкипер отразил 41 бросок по воротам, 17 из которых пришлись на первый период. Нападающий «островитян» Кайл Палмьери оформил дубль.

«Большое количество бросков в первом периоде помогло мне сохранить концентрацию и оставаться в игре. В последние пять минут матча соперник не нанёс по воротам ни одного броска? Спасибо ребятам, что блокировали броски, они проделали большую работу. Как оценю дубль Палмьери? Он забрасывает мне каждым броском на тренировке. Я вижу шайбу только, когда она уже лежит в воротах», — цитирует Сорокина пресс-служба «Айлендерс».

По итогам матча Сорокин был признан первой звездой встречи. Российский голкипер в текущем сезоне провёл пять матчей в основном составе, в которых одержал две победы, процент отражённых бросков составил 93,1%.