Лучший снайпер «Оттавы» прошлого года выбыл из-за травмы до конца сезона-2022/2023

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Джош Норрис выбыл из-за травмы до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит журналисту Иану Мендесу. Хоккеист получил травму локтя в матче с «Аризоной», закончившемся со счётом 6:2. Сообщается, что решение о необходимости операции будет принято в ближайшие дни.

За пять матчей текущего сезона Норрис набрал два очка — забил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также на счету нападающего две штрафные минуты.

23-летний канадский форвард стал лучшим снайпером «Оттавы» в сезоне-2021/2022. За 66 матчей минувшего сезона Норрис набрал 55 очков — забил 35 шайб и отдал 20 результативных передач. В текущем сезоне «Оттава» провела шесть матчей, в которых одержала четыре победы. Столичный клуб расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции.