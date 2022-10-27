Пашков: «Ак Барс» наворотил много дел перед сезоном, теперь мы видим результаты

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал плохие результаты «Ак Барса» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и возможную отставку главного тренера казанской команды Олега Знарка.



«С одной стороны, конечно, надо что-то решать. Можно даже сказать, хирургическим путём по игрокам и по тренерам. С другой стороны, хорошо помню, что в «Динамо» у Знарка была похожая негативная серия. Потом всё выправилось, и был успех. Так что сейчас руководство «Ак Барса» должно принимать решение — хотя они уже наворотили много дел перед сезоном, и теперь мы видим сегодняшние результаты.



Есть дилемма: либо дальше верить в тренера, либо же просто с ним расстаться. Уволить Знарка — это не только объявить его виновным в неудачах, но и взять ответственность на себя, в том числе за селекцию. Руководство клуба сидит и чешет репу, думают, как быть.



Игра лидеров? Ответ неоднозначный: если посмотреть на возраст Радулова и Шипачёва, то думаю, что они перешли определённый барьер. Это возраст не для лидеров — лидеры должны быть моложе, крепче, с большой мотивацией, голодные для побед», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Ак Барс» проиграл девять из десяти последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции.