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Директор «Металлурга» — о селекции: все нынешние ребята нас устраивают

Директор «Металлурга» — о селекции: все нынешние ребята нас устраивают
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Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что в ближайшее время клуб не планирует усиливать состав, несмотря на травмы некоторых хоккеистов.

«Травмированные Джош Карри, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко готовятся. Тяжело сказать по срокам восстановления: травмы у всех троих разные, но сроки лечения похожие. Грише Дронову вчера шайба неудачно попала в конёк, но третий период он уже доигрывал, с ним всё в порядке. В плане селекции могу сказать, что все нынешние ребята нас устраивают», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» выиграл шесть из последних семи матчей и расположился на первой строчке в таблице Восточной конференции.

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