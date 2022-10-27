Директор «Металлурга» — о селекции: все нынешние ребята нас устраивают

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал, что в ближайшее время клуб не планирует усиливать состав, несмотря на травмы некоторых хоккеистов.



«Травмированные Джош Карри, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко готовятся. Тяжело сказать по срокам восстановления: травмы у всех троих разные, но сроки лечения похожие. Грише Дронову вчера шайба неудачно попала в конёк, но третий период он уже доигрывал, с ним всё в порядке. В плане селекции могу сказать, что все нынешние ребята нас устраивают», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» выиграл шесть из последних семи матчей и расположился на первой строчке в таблице Восточной конференции.