Шумаков о дебютной шайбе за «Трактор»: фартануло маленько, шайба через 50 рикошетов зашла

Нападающий «Трактора» Сергей Шумаков прокомментировал дебютную шайбу за челябинский клуб в матче с ХК «Сочи» (4:3). Забитая шайба форварда стала победной в матче.
«Боевой матч. Первый период для зрителей получился – много голов. В раздевалке посидели, поговорили, что в обороне надо строже сыграть. Вышли и больше не пропустили. Почему в первом периоде такие «качели» получились? Не знаю. Может просыпались. Главное, что собрались и выиграли матч.
Как забил шайбу? Как «Кузя» (Евгений Кузнецов. — Прим. „Чемпионата“) говорил, что «фартожопый». Фартануло маленько – отдавал пас, шайба через 50 рикошетов залетела. Может наградила меня судьба за работу», — цитирует форварда официальный сайт челябинцев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, в начале октября «Трактор» заключил контракт с Шумаковым до конца текущего сезона. За восемь матчей сезона-2022/2023 нападающий набрал два (1+1) очка.
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