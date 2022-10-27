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Епанчинцев — о победе над «Северсталью»: из игры в игру не можем войти как полагается

Епанчинцев — о победе над «Северсталью»: из игры в игру не можем войти как полагается
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (5:2). Хабаровский клуб дважды уступал по ходу матча, но во втором периоде переломил ход встречи и забросил четыре безответные шайбы.

«Хорошая командная победа. Только в первые 10 минут соперник больше владел инициативой. Уже из игры в игру не можем войти как полагается. Смогли перестроиться, забили голы, сыграли на сильных сторонах – атака с ходу. Есть моменты, которые нужно улучшать – это позиционные атаки. Правильно сыграли в обороне, и вратарь, когда нужно, выручил», — цитирует главного тренера официальный сайт КХЛ.

Хабаровский «Амур» после 22 проведённых матчей набрал 18 очков и располагается на последней строчке в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Амур» проведёт на выезде с челябинским «Трактором» 30 октября.

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