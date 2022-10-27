В тренерский штаб минского «Динамо» вошёл новый тренер вратарей

Минское «Динамо» объявило о подписании соглашения с новым тренером — Дмитрием Журавским, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

«Специалист будет отвечать за подготовку вратарей. Журавский ранее работал в СДЮШОР БФСО «Динамо», «Динамо-Молодечно», РЦОП «Раубичи», юношеской сборной (U17). За период игровой карьеры выступал за минское «Динамо» и «Юность». Привлекался в юниорскую и молодёжные сборные Беларуси», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, раннее в тренерский штаб минчан вошёл бывший главный тренер клубов КХЛ Александр Андриевский.

Минское «Динамо» после 22 сыгранных матчей с 22 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч минчане проведут сегодня, 27 октября, с ЦСКА на выезде, начало – в 19:30.