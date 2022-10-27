В МХК «Реактор» рассказали о состоянии отравившихся хоккеистов

Нижнекамский хоккейный клуб «Реактор» рассказал о состоянии игроков, которые сегодня отравились в екатеринбургской гостинице. Они приехали играть матч с «Авто». Матчи должны были состояться 26 и 27 октября, но из-за отравления хоккеистов матчи пришлось перенести на 8 и 9 января 2023 года.
«По поводу отравления игроков МХК «Реактор» в Екатеринбурге во время поездки команды на календарные матчи чемпионата МХЛ сообщаем, что идёт разбирательство всех обстоятельств случившегося с участием Роспотребнадзора, медицинских служб и ХК «Нефтехимик». Для этого проводятся все необходимые мероприятия.
В настоящее время игроки «Реактора» идут на поправку. Сегодня у них в Екатеринбурге запланирована лёгкая тренировка на льду, а 28 октября утром команда отправляется в Тюмень, где 29 и 31 октября сыграет с местным «Тюменским легионом», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
- 27 октября 2022
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