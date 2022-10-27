Андрей Сафронов: действия Гашека вызывают изжогу, он хочет вызвать интерес к своей персоне

Бывший генменеджер сборной России Андрей Сафронов высказался о заявлениях бывшего голкипера Доминика Гашека про российских спортсменов.
«Он просто больной человек, который играл на высочайшем уровне, был высочайшим спортсменом, а сейчас хочет просто определёнными неправильными действиями, которые вызывают изжогу, вызвать интерес к своей персоне. И всё.
Считаю ли я, что такое развитие событий, как отправление всех россиян из НХЛ домой, нереально? Знаете, это не просто нереально, знаете как: ракету запускали в космос, а из космоса на Землю никогда ракету не пускали, она возвращалась. Это невозможно сделать», — сказал Сафронов в интервью «ВсёПроСпорт».
Напомним, ранее Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку за допуск российских хоккеистов до матчей в Праге.
- 27 октября 2022
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