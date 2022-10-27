Нападающий «СКА-1946» сказал, что на нём не было удаления, судья поменял решение
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В матче Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-Карелия» и «СКА-1946» произошёл интересный эпизод.
На шестой минуте третьего периода судья зафиксировал подножку со стороны игрока «СКА-Карелия» Кирилла Зобнина. Однако форвард «СКА-1946» Иван Орешкин объяснил судье, что он упал самостоятельно и нарушения правил со стороны соперника не было. Судья отменил первоначальное решение.
«СКА-Карелия» после 14 сыгранных матчей одержал две победы и потерпел 12 поражений. Команда замыкает турнирную таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги с пятью очками в активе.
«СКА-1946» занимает первую строчку в «Золотом дивизионе» Западной конференции МХЛ, после 18 игр набрав 30 очков и одержав 14 побед.
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