Нападающий «СКА-1946» сказал, что на нём не было удаления, судья поменял решение

В матче Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-Карелия» и «СКА-1946» произошёл интересный эпизод.

На шестой минуте третьего периода судья зафиксировал подножку со стороны игрока «СКА-Карелия» Кирилла Зобнина. Однако форвард «СКА-1946» Иван Орешкин объяснил судье, что он упал самостоятельно и нарушения правил со стороны соперника не было. Судья отменил первоначальное решение.

«СКА-Карелия» после 14 сыгранных матчей одержал две победы и потерпел 12 поражений. Команда замыкает турнирную таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги с пятью очками в активе.

«СКА-1946» занимает первую строчку в «Золотом дивизионе» Западной конференции МХЛ, после 18 игр набрав 30 очков и одержав 14 побед.