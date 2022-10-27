Сергей Коньков: игрокам «Ак Барса» надо сесть и поговорить, глядя друг другу в глаза

Обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий Сергей Коньков рассказал, как, по его мнению, «Ак Барсу» необходимо выходить из кризиса.
«Мне трудно назвать причину такого положения «Ак Барса». Я думаю, что к любым результатам приводят системные действия. В прессе сейчас активно муссируется информация о том, что в команде нет той «химии», с помощью которой можно было бы добиваться положительных результатов. Происходит закрепощение команды. Ребята стараются и трудятся, но той лёгкости, которая позволяла бы хорошо играть, нет. В первую очередь, нужно очень надёжно играть в обороне. Нужны любые победы. Когда будут победы, тогда придут раскрепощение и уверенность, создастся очковый запас.
Ребята понимают, что нужно наладить коммуникацию. А для этого необходимо сесть и поговорить, глядя друг другу в глаза. Так игроки «Ак Барса» поймут, чего хотят в этом сезоне, вместе они или смотрят в разные стороны. Подбор игроков в команде шёл таким образом, что учитывались не только игровые, но и человеческие качества. Ребята между собой должны поговорить, найти точки соприкосновения и решить те моменты, которые до сегодняшнего дня не позволяли им добиваться результата», — сказал Коньков в интервью AllHockey.Ru.
«Ак Барс» проиграл девять из десяти последних матчей и занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции. Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что руководство казанского клуба не планирует отправлять Олега Знарка в отставку.
- 27 октября 2022
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