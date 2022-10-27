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ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, дома обыграв минское «Динамо»

ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, дома обыграв минское «Динамо»
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В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) одержали армейцы.

В первом периоде команды счёт не открыли. На 10-й минуте первого периода штрафной бросок в ворота минчан не реализовал форвард армейцев Владислав Каменев.

На 17-й минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Антон Слепышев с передач Андрея Светлакова и Михаила Григоренко.

На 16-й минуте третьего периода вторую шайбу в ворота «Динамо» забросил Павел Карнаухов с передач Михаила Григоренко и Максима Соркина. Спустя две с половиной минуты одну шайбу отыграл форвард гостей Райан Спунер с передач Романа Горбунова и Ника Меркли.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Слепышев (Светлаков, Григоренко) – 36:31 (5x4)   2:0 Карнаухов (Григоренко, Соркин) – 55:08 (5x5)   2:1 Спунер (Горбунов, Меркли) – 57:38 (5x5)

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с ХК «Сочи» 30 октября. Минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 29 октября.

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