ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, дома обыграв минское «Динамо»

В Москве на «ЦСКА-Арене» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) одержали армейцы.



В первом периоде команды счёт не открыли. На 10-й минуте первого периода штрафной бросок в ворота минчан не реализовал форвард армейцев Владислав Каменев.



На 17-й минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Антон Слепышев с передач Андрея Светлакова и Михаила Григоренко.

На 16-й минуте третьего периода вторую шайбу в ворота «Динамо» забросил Павел Карнаухов с передач Михаила Григоренко и Максима Соркина. Спустя две с половиной минуты одну шайбу отыграл форвард гостей Райан Спунер с передач Романа Горбунова и Ника Меркли.

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с ХК «Сочи» 30 октября. Минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 29 октября.