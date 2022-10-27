«Динамо» в матче с ЦСКА нанесло пять бросков за два периода, один бросок — во второй трети
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В Москве ЦСКА на своём льду принимал минское «Динамо». Со счётом 2:1 победу одержали хозяева.
В первом периоде гости всего четыре раза бросили в створ ворот армейцев, в то время как ЦСКА 13 раз бросал в створ минчан. Во втором периоде «Динамо» лишь раз потревожило вратаря москвичей Адама Рейдеборна. Армейцы во втором периоде бросили 14 раз и забили один гол. Всего же статистка по броскам в створ ворот после матча – 33:16 в пользу хозяев.
Отметим, что из пяти бросков минчан в первых двух периодах только два броска пришлось на нападающих «Динамо».
После сегодняшнего поражения минское «Динамо» занимает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 22 очка после 23 матчей.
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