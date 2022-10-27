Судьи отменили малый штраф игрока ЦСКА, изучая видео на предмет пятиминутного удаления

В Москве ЦСКА на своём льду принимал минское «Динамо». Со счётом 2:1 победу одержали хозяева.

В середине третьего периода форвард армейцев Виталий Абрамов на высокой скорости врезался во вратаря минского «Динамо» Константина Шостака. Судьи отправились смотреть видео на предмет наказания Абрамова пятиминутным штрафом, однако после просмотра отменили и малый штраф нападающего ЦСКА.

ВИДЕО.

Абрамов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за москвичей 22 игры, в которых отметился семью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+5».

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с ХК «Сочи» 30 октября. Минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 29 октября.