Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо»: решающий момент случился при втором голе ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо»: решающий момент случился при втором голе ЦСКА
Комментарии

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру с ЦСКА (1:2), а также сказал, что стало решающим моментом встречи.

«Близкая игра. ЦСКА имеет четыре хорошо сбалансированных звена, мы хорошо играли в обороне. В равных составах мало что происходило на льду. Они забросили в большинстве, и это сделало разницу. Есть что взять хорошее из этой игры, смотрим вперёд, будем работать над большинством, чтобы оно снова заработало. ЦСКА больше выигрывал вбрасываний, мы позволили им больше создавать, больше бросать. Не скажу, что это повлияло на игру. Решающий момент случился при их втором голе», — цитирует Вудкрофта официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

После сегодняшнего поражения «Динамо» находится на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 22 очка после 23 матчей. Следующий матч минчане сыграют в гостях с «Витязем» 29 октября.

Новость по теме
«Динамо» в матче с ЦСКА нанесло пять бросков за два периода, один бросок — во второй трети
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022