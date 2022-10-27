Форвард ЦСКА Абрамов прокомментировал отмену его штрафа судьями

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал о моменте, когда судьи отменили его штраф за столкновение с вратарём минского «Динамо» Константином Шостаком в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1).
«Неплохо разыграли момент с выходом на ворота, но меня толкнули в спину, поэтому врезался во вратаря — мне уже некуда было деться. Считаю, что судьи разобрались в эпизоде, там не было ничего такого. Не опасался ли, что могут выписать штраф? Нет. Я знал, что ничего не нарушил», — сказал Абрамов «РИА Новости».
Напомним, в середине третьего периода форвард армейцев Абрамов на высокой скорости врезался во вратаря минского «Динамо» Шостака. Судьи отправились смотреть видео на предмет наказания Абрамова пятиминутным штрафом, однако после просмотра отменили и малый штраф нападающего ЦСКА.
После победы ЦСКА продолжает занимать второе место в таблице Западной конференции, имея в активе 33 очка после 22 сыгранных встреч. Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с ХК «Сочи» 30 октября.
- 27 октября 2022
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