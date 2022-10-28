Кирилл Капризов забил гол в матче с «Оттавой» и набрал 10-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Миннесоты» одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Также на счету россиянина одна результативная передача.

Таким образом, Капризов набрал 10-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету пять голов и пять результативных передач при коэффициенте полезности «-6».

Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий провёл 143 матча, в которых забил 79 голов и сделал 90 результативных передач при коэффициенте полезности +31.