Михеев с передачи Кузьменко забил свой первый гол за «Ванкувер»

В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Ванкувер Кэнакс».



На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 1:0.



Российский нападающий гостей Илья Михеев открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда это первый гол за клуб. Он перешёл в команду этим летом и успел сыграть уже пять матчей. Также у него уже есть одна голевая передача. Голевыми пасами отметились российский нападающий Андрей Кузьменко и Люк Шенн.

Для Андрея Кузьменко это тоже первый сезон в Национальной хоккейной диге. Он набрал уже второй голевой пас за восемь матчей. Также на его счету один гол в лиге.