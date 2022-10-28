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Михеев с передачи Кузьменко забил свой первый гол за «Ванкувер»

Михеев с передачи Кузьменко забил свой первый гол за «Ванкувер»
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В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 1:0.

Российский нападающий гостей Илья Михеев открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда это первый гол за клуб. Он перешёл в команду этим летом и успел сыграть уже пять матчей. Также у него уже есть одна голевая передача. Голевыми пасами отметились российский нападающий Андрей Кузьменко и Люк Шенн.

Для Андрея Кузьменко это тоже первый сезон в Национальной хоккейной диге. Он набрал уже второй голевой пас за восемь матчей. Также на его счету один гол в лиге.

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