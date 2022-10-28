«Нэшвилл» прервал 5-матчевую серию поражений, крупно обыграв «Сент-Луис»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.

В составе «хищников» отличились Таннер Жанно, Майкл Маккэррон, Зак Сэнфорд, Райан Джохансен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. За «Сент-Луис» забрасывали Роберт Томас и Брэйден Шенн.

25-летний российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 14 минут 58 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1». Для него это третье (1+2) набранное очко в восьми играх нынешнего сезона.

Российские форварды «Блюз» Алексей Торопченко, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко не набрали очков в этой встрече.