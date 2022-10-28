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«Нэшвилл» прервал 5-матчевую серию поражений, крупно обыграв «Сент-Луис»

«Нэшвилл» прервал 5-матчевую серию поражений, крупно обыграв «Сент-Луис»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.

В составе «хищников» отличились Таннер Жанно, Майкл Маккэррон, Зак Сэнфорд, Райан Джохансен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. За «Сент-Луис» забрасывали Роберт Томас и Брэйден Шенн.

25-летний российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 14 минут 58 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1». Для него это третье (1+2) набранное очко в восьми играх нынешнего сезона.

Российские форварды «Блюз» Алексей Торопченко, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко не набрали очков в этой встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фолк) – 01:07 (5x5)   1:1 Жанно (Тренин, Йози) – 16:56 (5x5)   1:2 Шенн (Парэйко, Фолк) – 26:24 (5x4)   2:2 Маккэррон (Йози, Форсберг) – 35:47 (5x5)   3:2 Сэнфорд (Смит) – 36:24 (5x5)   4:2 Джохансен (Форсберг, Дюшейн) – 41:11 (5x5)   5:2 Йози (Форсберг, Дюшейн) – 53:06 (5x4)   6:2 Гранлунд (Дюшейн, Смит) – 55:14 (en)
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