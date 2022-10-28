«Нэшвилл» прервал 5-матчевую серию поражений, крупно обыграв «Сент-Луис»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2, благодаря чему им удалось прервать 5-матчевую серию поражений.
В составе «хищников» отличились Таннер Жанно, Майкл Маккэррон, Зак Сэнфорд, Райан Джохансен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. За «Сент-Луис» забрасывали Роберт Томас и Брэйден Шенн.
25-летний российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 14 минут 58 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1». Для него это третье (1+2) набранное очко в восьми играх нынешнего сезона.
Российские форварды «Блюз» Алексей Торопченко, Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко не набрали очков в этой встрече.
- 28 октября 2022
-
06:52
-
06:43
-
06:36
-
06:27
-
06:21
-
06:15
-
06:14
-
06:04
-
06:02
-
05:28
-
05:23
-
05:14
-
04:50
-
04:48
-
03:52
-
03:08
- 27 октября 2022
-
23:46
-
23:17
-
23:08
-
22:51
-
22:34
-
22:21
-
22:00
-
21:49
-
21:19
-
20:44
-
20:12
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:12
-
19:06
-
18:50
-
18:24
-
17:58