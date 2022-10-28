Капризов провёл 49-й многоочковый матч в НХЛ. Больше таких игр только у четырёх игроков

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился статистическим достижением по итогам встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

В этой игре Капризов отметился двумя результативными действиями – голом и результативной передачей. Таким образом, для него это уже 49-й многоочковый матч в НХЛ. При этом, с момента его дебюта в НХЛ в сезоне-2020/2021 таких матчей больше только у четырёх игроков – Коннора Макдэвида (80) и Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз», Остона Мэттьюса (56) из «Торонто Мэйпл Лифс» и Микко Рантанена (51) из «Колорадо Эвеланш».

В текущем сезоне Кирилл Капризов принял участие в семи встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-5».