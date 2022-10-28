Орлов, выполняя силовой приём, угодил в голову Марчменту. Удаления не последовало

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команда хозяев победила со счётом 2:0.

В середине второго периода участником спорного момента стал защитник столичной команды Дмитрий Орлов. Выполняя силовой приём, российский защитник угодил в голову форварду хозяев Мэйсону Марчменту. При проведении хита россиянин также оторвал коньки ото льда, однако главные арбитры встречи Горд Дуайер и Брэндон Шрадер всё равно не зафиксировали нарушения правил в действиях Дмитрия.

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В матче было заброшено всего две шайбы. Сначала американский нападающий Джейсон Робертсон открыл счёт на 17-й минуте матча после передач Нильса Лундквиста и Роопе Хинца. Во втором периоде голов забито не было. Итоговый же счёт на табло установил Йоэль Кивиранта. Он отличился на 51-й минуте матча.